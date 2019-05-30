Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.71
Dolar
6.01
BIST 100
87,186.30
Altın
1,280.28
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde kabinenin yarısı kadınlardan oluştu

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yeni kabinede bakanlık sayısı 36'dan 28'e düşürülürken, bakanların yarısı kadınlardan oluştu.

Gökhan Kavak   | 30.05.2019
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde kabinenin yarısı kadınlardan oluştu

Abuja

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yeni kabinede bakanlık sayısı 36'dan 28'e düşürülürken, bakanların yarısı kadınlardan oluştu.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde devlet başkanı seçilen Cyril Ramaphosa, televizyondan halka hitaben yaptığı konuşmada, "Ülkemiz tarihinde ilk kez tüm bakanlarımızın yarısı kadınlardan oluşuyor." dedi.

Ramaphosa, kabinede önemli sayıda genç insana da yer verdiklerini belirterek, "Daha iyi koordinasyon ve verimlilik için bakanlık sayısını 36'dan 28'e düşürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, 8 Mayıs'ta düzenlenen genel seçimlerde yüzde 58'le en yüksek oyu alan Afrika Ulusal Kongresi (ANC) lideri Ramaphosa devlet başkanı olarak seçilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bir şirketten daha fazlası: Huawei ve teknoloji savaşları
Sırp-Arnavut uzlaşması; gerçek mi hayal mi?
ABD-İran çekişmesinin Irak’a etkileri ve muhtemel sonuçları
Avrupa Birliği nereye?
ABD ile 40 yıldır kavga eden İran'da halkın gündemi ekonomi

Benzer haberler

Türk ve Suriyeli kadınları 'sanat' kaynaştırıyor

Türk ve Suriyeli kadınları 'sanat' kaynaştırıyor

Kadınlardan Münbiç'teki Mehmetçik'e iftariyelik

Terör örgütü PKK'nın kirli yüzü, kadın teröristin not defterinde

Obezite merkezlerine bir yenisi daha eklendi

Obezite merkezlerine bir yenisi daha eklendi
Kadın askerler köy çocuklarının oyunlarına ortak oluyor

Kadın askerler köy çocuklarının oyunlarına ortak oluyor