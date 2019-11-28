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Dünya

Gazze'deki dönüş yürüyüşü gösterileri ertelendi

Gazze'de Büyük Dönüş Yürüyüşü ve Ablukayı Kırma Yüksel Ulusal Komitesi, cuma günü Gazze sınırında yapılması planlanan gösterilerin güvenlik nedeniyle ertelendiğini duyurdu.

Gülşen Topçu   | 28.11.2019
Gazze'deki dönüş yürüyüşü gösterileri ertelendi

Gazze

Gazze'de Büyük Dönüş Yürüyüşü ve Ablukayı Kırma Yüksel Ulusal Komitesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, güvenlik alanında yaşanan tehlikeli gelişmeler ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze'ye yönelik kapsamlı saldırı tehditleri nedeniyle cuma günü düzenlenmesi planlanan gösterilerin ertelenmesine karar verildiği belirtildi.

Söz konusu kararın, İsrail'in siyasi çıkarlar elde etmek pahasına Filistin halkını yalnız bırakma girişimlerini boşa çıkarmak amacıyla alındığı ifade edilerek, "düşmanla savaşın meşru haklar geri alınıncaya kadar" devam edeceği vurgulandı.

Netanyahu, önceki gün Gazze'ye yeni bir saldırı düzenleme tehdidinde bulunmuştu.

Filistinliler, Gazze Şeridi'nin doğusundaki İsrail sınırında 30 Mart 2018'den bu yana her cuma "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

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