Euro
6.36
Dolar
5.77
BIST 100
106,109.80
Altın
1,455.72
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, uluslararası seviyede başarı kazanan elit sporcuların vakıf üniversitelerinde tam burslu okuyabilmesiyle ilgili protokol töreninde konuşuyor
logo
Dünya

Benin AB Büyükelçisi'ni 'ülkede istenmeyen adam' ilan etti

Afrika ülkesi Benin'de hükümet, iç işlerine müdahale etmekle suçladığı Avrupa Birliği Kotonu Büyükelçisi Nette'yi "ülkede istenmeyen adam" ilan etti.

Alaattin Doğru   | 28.11.2019
Benin AB Büyükelçisi'ni 'ülkede istenmeyen adam' ilan etti

Dakar

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Benin'de yönetim Avrupa Birliği (AB) Kotonu Büyükelçisi Oliver Nette'ye "iç meselelere çok fazla müdahil olması ve vazifesinin haricinde işlere karışması" suçlamasıyla 1 Aralık'a kadar ülkeyi terk etmesi için süre verdi.

Dışişleri Bakanlığının kendisini birçok defa uyarmasına rağmen Nette'nin ülkenin iç işlerine müdahalede ısrarcı davrandığı ve Brüksel otoritesinin arkasına sığındığı belirtiliyor.

Benin hükümeti geri adım atmadı

AB yetkililerinin kararın geri alınması için yönetimle görüştüğü fakat Benin hükümetinin geri adım atmadığı ifade ediliyor.

Öte yandan, Batı Afrika Ekonomik ve Parasal Birliği (UEMOA) üyelerinden Benin Cumhurbaşkanı Patrice Talon, iki hafta önce yaptığı açıklamada, sömürge parası CFA frangından yeni para birimi "eco"ya geçecek Batı Afrika ülkelerinin, Fransız Merkez Bankasında tutulan rezervlerini kısa sürede geri çekeceğini duyurmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ateş Krallıkları: Tarihi çarpıtmanın şaheseri
Lula'nın dönüşü Latin Amerika'da siyaseti hareketlendirecek
ABD’nin İran'ın Askeri Gücü raporu ne kadar gerçekçi?
Mavi Vatan’ı savunmak
Hindistan'ın Babri mescid kararı tarihi gerçeklerle örtüşmüyor

Benzer haberler

Benin AB Büyükelçisi'ni 'ülkede istenmeyen adam' ilan etti

Benin AB Büyükelçisi'ni 'ülkede istenmeyen adam' ilan etti

AB: Yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri barışa engel teşkil ediyor

Anlaşmasız ayrılığın İngiliz otomotiv sektörüne maliyeti 42,7 milyar sterlin

Avrupa Parlamentosu'ndan 2020 bütçesine onay

Avrupa Parlamentosu'ndan 2020 bütçesine onay
Yeni AB Komisyonu AP Genel Kurulunda güvenoyu aldı

Yeni AB Komisyonu AP Genel Kurulunda güvenoyu aldı
AP: Üye ülkeler yabancı terörist savaşçıların çocuklarını geri almalı

AP: Üye ülkeler yabancı terörist savaşçıların çocuklarını geri almalı