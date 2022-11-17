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Dünya

Gazze'deki çocukların "oyun oynama hakkı" sahildeki kumlara çizildi

Filistinli ressamlar, İsrail saldırıları sonucu sakat kalan çocukların oyun oynama hakkını, Gazze sahilinde kuma çizdikleri resimle anlattı.

Gülşen Topçu   | 17.11.2022
Gazze'deki çocukların "oyun oynama hakkı" sahildeki kumlara çizildi Fotoğraf: Ali Jadallah/AA

Gazze

"Gazze Gençlik" ekibinin girişimiyle düzenlenen etkinliğe, Gazze Şeridi’nde İsrail saldırıları sonucu yaralanan ve sakat kalan 50 çocuk ve aileleri katıldı.

Kuma yapılan resimde, FIFA 2022 Dünya Kupası'nın logosu çizildi ve "Oyun oynamak hakkımız" yazısı yazıldı.

Çocuklar etkinlikte, İsrail saldırılarının kendileri ve akranları üzerindeki etkilerini anlatan resimler taşıdı.

Etkinliğin organizatörü Muhammed el-Haseni, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gazzeli çocukların, İsrail'in ellerinden aldığı oyun oynama hakkını dile getirdiğini söyledi.

Haseni, dünyanın dört bir yanından insanı bir araya getirecek FIFA 2022 Dünya Kupası arifesinde gerçekleştirdikleri etkinliğe katılan çocukların çoğunun saldırılar sonucu sakat kaldığını aktardı.

Yaptıkları resimle Gazze'deki çocukların sıkıntılarına dikkati çekmeyi amaçladıklarını kaydeden Haseni, uluslararası toplumu, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları konusunda üzerine düşeni yapmaya çağırdı.

İsrail, 16 yılı aşkın süredir devam eden abluka boyunca Gazze'ye 4 saldırı (2008, 2012, 2014 ve 2021) düzenledi.

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