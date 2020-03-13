Gazze'de koronavirüs nedeniyle 2 bin 667 kişi karantinada
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemler kapsamında 2 bin 667 kişinin karantinaya tabi tutulduğunu açıkladı.
Gazze
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yayınlanan raporda, Refah Sınır Kapısı'nda uygulanan karantinanın İtalya, Çin, Hong Kong, Güney Kore, Japonya, İran ve Singapur'dan gelenleri kapsayacak şekilde genişletildiğinin belirtildiği raporda, Gazze'de 2 bin 667 kişinin evde izlemeye (karantinaya) tabi tutulduğu kaydedildi.
Filistin Sağlık Bakanlığından bugün yapılan açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria'da Kovid-19 vaka sayısının 35'e yükseldiği bildirilmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.