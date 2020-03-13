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ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karışı alınan önlemler ve yeni gelişmelerle ilgili basın toplantısı düzenliyor.
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Dünya

Gazze'de koronavirüs nedeniyle 2 bin 667 kişi karantinada

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemler kapsamında 2 bin 667 kişinin karantinaya tabi tutulduğunu açıkladı.

Ali Semerci   | 13.03.2020
Gazze'de koronavirüs nedeniyle 2 bin 667 kişi karantinada Fotoğraf: Ashraf Amra/AA

Gazze

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yayınlanan raporda, Refah Sınır Kapısı'nda uygulanan karantinanın İtalya, Çin, Hong Kong, Güney Kore, Japonya, İran ve Singapur'dan gelenleri kapsayacak şekilde genişletildiğinin belirtildiği raporda, Gazze'de 2 bin 667 kişinin evde izlemeye (karantinaya) tabi tutulduğu kaydedildi.

Filistin Sağlık Bakanlığından bugün yapılan açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria'da Kovid-19 vaka sayısının 35'e yükseldiği bildirilmişti.

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