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ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karışı alınan önlemler ve yeni gelişmelerle ilgili basın toplantısı düzenliyor.
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Dünya, Koronavirüs

Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 79'a yükseldi

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 79'a, enfekte sayısı 3 bin 661'e yükseldi.

Yusuf Özcan   | 13.03.2020
Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 79'a yükseldi Fotoğraf: Julien Mattia/AA

Paris

Sağlık Bakanı Olivier Veran, düzenlediği basın toplantısında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 18 artarak 79'a ulaştığını belirterek, vaka sayısının da 800'den fazla yükselerek 3 bin 661'e çıktığını, bu hastalardan 154'ünün yoğun bakımda tedavi gördüğünü söyledi. 

Veran, virüse yakalananların yüzde 98'inin iyileştiğini kaydetti.

Salgının ülkede hızlı şekilde yayılmaya devam ettiğini belirten Veran, halkı zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaya davet etti.

Bu arada başkent Paris'in önemli simgelerinden Eyfel Kulesi, salgın nedeniyle yeni bir duyuruya kadar ziyarete kapatıldı.

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