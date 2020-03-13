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ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karışı alınan önlemler ve yeni gelişmelerle ilgili basın toplantısı düzenliyor.
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Dünya, Koronavirüs

El Salvador Kovid-19 nedeniyle ulusal acil durum ilan etti

Orta Amerika ülkelerinden El Salvador'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ülkeye bulaşmaması için acil durum ilan edildi.

Sinan Doğan   | 13.03.2020
El Salvador Kovid-19 nedeniyle ulusal acil durum ilan etti Fotoğraf: Alex Pena/AA

Ankara

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, yaptığı açıklamada, virüsün ülkede görünme ihtimaline karşı ülke genelinde "ulusal acil durum" ilan ettiklerini duyurdu.

Bukele, "Ülkemize kaçak yollardan birinin girmesi durumunda derhal tutuklanacak. 200 kişiden fazla toplanmalara izin verilmeyecek. Sivil savunma ekipleri ülke genelinde kırmızı alarmda olacak. Şu anda bu tedbir abartılı gibi görünebilir fakat daha sonrası için iyi olacaktır." ifadelerini kullandı.

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