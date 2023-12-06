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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor. Gazze’nin Han Yunus şehrindeki Nasser Hastanesi önünden yayındayız. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor.
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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Gazze'de çatışmalarda öldürülen İsrail askerlerinin sayısı 84’e çıktı

İsrail ordusunun kara saldırılarını başlatmasından bu yana Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda öldürülen İsrail askerlerinin sayısı 84’e çıktı.

Zein Khalil, Muhammed Emin Canik  | 06.12.2023 - Güncelleme : 06.12.2023
Gazze'de çatışmalarda öldürülen İsrail askerlerinin sayısı 84’e çıktı

Kudüs

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda bir askerinin öldüğünü, bir askerinin ise ağır yaralandığını açıkladı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, 6036. Lojistik Tugayı mensubu 39 yaşındaki Başçavuş rütbeli yedek asker Adi Şani’nin Gazze Şeridi'nin kuzeyinde öldüğü bildirildi.

Açıklamada, Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki çatışmalarda ağır şekilde yaralanan bir İsrail askerinin de hastaneye sevk edildiği belirtildi.

İsrail ordusunun başlattığı kara saldırısının ardından Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda öldürülen İsrail askerlerinin sayısı 84’e çıktı.

İsrail, 27 Ekim'de Gazze Şeridi'nin kuzeyine, 3 Aralık'ta da güneyin en büyük yerleşim bölgesi olan ve daha önce Tel Aviv yönetimince “güvenli bölge” ilan edilen Han Yunus'a kara saldırısı başlatmıştı.

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