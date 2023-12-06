Gazze'de çatışmalarda öldürülen İsrail askerlerinin sayısı 84’e çıktı
İsrail ordusunun kara saldırılarını başlatmasından bu yana Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda öldürülen İsrail askerlerinin sayısı 84’e çıktı.
Kudüs
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda bir askerinin öldüğünü, bir askerinin ise ağır yaralandığını açıkladı.
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İsrail ordusundan yapılan açıklamada, 6036. Lojistik Tugayı mensubu 39 yaşındaki Başçavuş rütbeli yedek asker Adi Şani’nin Gazze Şeridi'nin kuzeyinde öldüğü bildirildi.
Açıklamada, Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki çatışmalarda ağır şekilde yaralanan bir İsrail askerinin de hastaneye sevk edildiği belirtildi.
İsrail ordusunun başlattığı kara saldırısının ardından Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda öldürülen İsrail askerlerinin sayısı 84’e çıktı.
İsrail, 27 Ekim'de Gazze Şeridi'nin kuzeyine, 3 Aralık'ta da güneyin en büyük yerleşim bölgesi olan ve daha önce Tel Aviv yönetimince “güvenli bölge” ilan edilen Han Yunus'a kara saldırısı başlatmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.