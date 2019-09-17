Euro
6.31
Dolar
5.70
BIST 100
101,447.40
Altın
1,502.75
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Hamas: Gazze ablukasının kaldırılması için atılan adımlar yetersiz

Hamas yöneticisi Rıdvan, "Gazze'den ablukanın kaldırılması uygulamalarının tamamlanması gerekiyor. İşgal güçlerinin, çatışmasızlık mutabakatı görüşmelerine bağlı kalması lazım." dedi.

Nour Mahd Ali Abu Aisha,Hacer Başer   | 17.09.2019
Hamas: Gazze ablukasının kaldırılması için atılan adımlar yetersiz

Gazze

Hamas, İsrail ile dolaylı olarak yapılan çatışmasızlık mutabakatı görüşmeleri aracılığıyla Gazze ablukasının kaldırılması konusunda atılan adımların yetersiz olduğunu belirtti.

Hamas yöneticisi İsmail Rıdvan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Gazze'den ablukanın kaldırılması uygulamalarının tamamlanması gerekiyor. İşgal güçlerinin, çatışmasızlık mutabakatı görüşmelerine bağlı kalması lazım." dedi.

Mısır tarafının, İsrail'in ateşkes görüşmelerine bağlı kalması için üzerine düşeni yaptığını ifade eden Rıdvan, Mısır tarafıyla kurulan iletişimin kesilmediğini belirtti.

Hamas'ın Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerini organize etmeye devam edeceğini kaydeden Rıdvan, direnişlerini ve yürüyüşlerini sürdüreceklerini vurguladı.

Öte yandan Rıdvan, İsrail'e Gazze'ye karşı herhangi bir saldırının sonuçları konusunda uyarıda bulundu.

İsrail'in Gazze'ye yönelik tehditlerinin seçim öncesi açıklamaları olduğunu belirten Rıdvan, İsrail'in herhangi bir saldırı düzenlemesi durumunda başvuracakları seçeneğin direniş olduğunu vurguladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 13 Eylül'de yaptığı açıklamada, Gazze'ye her an saldırı düzenleyebileceklerini söylemişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
John Bolton'ın tartışmalı mirası
Yeni küresel siyasette Almanya: Tarihin prangası mı, değişimin ayak sesleri mi?
ABD'de artan İslamofobi, Müslümanları daha da bilinçlendiriyor
Türk Konseyi tarihi bir dönüm noktasında
Suudi Arabistan'a yapılan saldırı petrolün dengesini bozdu

Benzer haberler

Hamas: Gazze ablukasının kaldırılması için atılan adımlar yetersiz

Hamas: Gazze ablukasının kaldırılması için atılan adımlar yetersiz

Filistinli gruplardan Oslo Anlaşması'ndan çekilme çağrısı

Netanyahu'nun partisinden 'acil' toplantı kararı

'Sağ bloku ve psikopat Netanyahu’yu devirmek istiyoruz'

'Sağ bloku ve psikopat Netanyahu’yu devirmek istiyoruz'
İsrail Cumhurbaşkanından seçimlerin tekrarlanmayacağı vaadi

İsrail Cumhurbaşkanından seçimlerin tekrarlanmayacağı vaadi
İsrail'de kritik seçim için seçmenler sandık başında

İsrail'de kritik seçim için seçmenler sandık başında