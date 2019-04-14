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Dünya

Gazze'de ablukanın gölgesinde kitap fuarı açıldı

Filistin Kültür Bakanlığı Kütüphaneler ve Fuarlar Genel Müdürü Muhammed eş-Şerif "Fuarın hazırlık aşamasında birçok sıkıntıyla karşılaştık. Bu sıkıntıların başında İsrail'in Gazze'ye uyguladığı siyasi ve kültürel abluka geliyor." dedi.

Nour Mahd Ali Abu Aisha,Hacer Başer   | 14.04.2019
Gazze'de ablukanın gölgesinde kitap fuarı açıldı

Gazze

Gazze'de Filistin Kültür Bakanlığı iş birliğiyle düzenlenen "Gazzetu Haşim" kitap fuarı abluka nedeniyle kısıtlı şartlar altında açıldı.

Gazze'deki Reşad eş-Şeva Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen fuara 10'dan fazla kurum ve yayınevi katıldı.

Her yaştan kitapseverlere hitap eden fuara, ilköğretim ve lise çağındaki çocuklar da ilgi gösterdi.

Filistin Kültür Bakanlığı Kütüphaneler ve Fuarlar Genel Müdürü Muhammed eş-Şerif, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Fuarın hazırlık aşamasında birçok sıkıntıyla karşılaştık. Bu sıkıntıların başında İsrail'in Gazze'ye uyguladığı siyasi ve kültürel abluka geliyor." dedi.

Abluka nedeniyle yurt dışından yayınevlerinin fuara katılamadığını belirten Şerif, "Mısır'daki Arap Yayıncılar Birliği de abluka yüzünden fuarda yer alamadı." ifadesini kullandı.

İsrail'in bölgede uyguladığı abluka nedeniyle kısıtlı şartlarda ve katılımda gerçekleştirilen fuarın, gelecek pazara gününe kadar açık olacağı aktarıldı.

Hz. Muhammed'in dedesinin babası Haşim bin Abdümenaf'ın kabrinin Gazze'de bulunması nedeniyle bu kent, "Gazzetu Haşim" olarak isimlendiriliyor.

İsrail 2006'dan bu yana Gazze Şeridi'ni kara, deniz ve havadan abluka altında tutuyor.

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