'Libya'da UMH güçleri Hafter'e bağlı savaş uçağını düşürdü'
Libya'daki Ulusal Mutabakat Hükümetine bağlı güçler, Trablus'un güneyinde General Halife Hafter'e bağlı bir savaş uçağını düşürdüklerini duyurdu.
Trablus
Libya'daki Ulusal Mutabakat Hükümetine bağlı güçler, Trablus'un güneyinde General Halife Hafter'e bağlı bir savaş uçağını düşürdüklerini duyurdu.
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