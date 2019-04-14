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Dünya

'Libya'da UMH güçleri Hafter'e bağlı savaş uçağını düşürdü'

Libya'daki Ulusal Mutabakat Hükümetine bağlı güçler, Trablus'un güneyinde General Halife Hafter'e bağlı bir savaş uçağını düşürdüklerini duyurdu.

Mehmet Nuri Uçar   | 14.04.2019
'Libya'da UMH güçleri Hafter'e bağlı savaş uçağını düşürdü'

Trablus

Libya'daki Ulusal Mutabakat Hükümetine bağlı güçler, Trablus'un güneyinde General Halife Hafter'e bağlı bir savaş uçağını düşürdüklerini duyurdu.

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