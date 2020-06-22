Gana'da Kovid-19 vaka sayısı 14 bini aştı
Batı Afrika ülkesi Gana'da Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 14 bini geçti.
Abuja
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Gana Devlet Başkanı Nana Akuffo-Addo, ulusal televizyonda yaptığı açıklamada, ülkede şimdiye kadar 270 bin 300 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldığını belirtti.
Akuffo-Addo, Kovid-19 vakası sayısının son 24 saatte 147 artarak 14 bin 154'e yükseldiği bildirdi.
Kovid-19 nedeniyle 85 kişinin yaşamını yitirdiğini belirten Akuffo-Addo, iyileşenlerin sayısının da 10 bin 473 ulaştığını ifade etti.
Akuffo-Addo, virüsün en fazla görüldüğü başkent Akra ve Ashanti bölgesinde yeni izolasyon merkezleri açılacağını kaydetti.
"Son sınıf öğrencileri sınavlara hazırlanmak için yarından itibaren okula dönecekler"
Gana'da Kovid-19 tedbirlerinin daha da esnetildiğini belirten Akuffo-Addo, "Son sınıf öğrencileri sınavlara hazırlanmak için yarından itibaren okula dönecekler. Okullarda Kovid-19'a karşı tüm önlemler alındı ve bu süre zarfında öğrenciler okulda yatılı olarak kalacaklar." dedi.
Öte yandan, ülkede son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı ölüm olmadığı açıklandı.
Gana'da başkent Akra 8 bin 75, Ashanti 2 bin 812, Western 1148 ve Central 794 kişi ile vaka sayısının en fazla görüldüğü bölgeler oldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.