Euro
7.67
Dolar
6.84
BIST 100
113,707.60
Altın
1,751.74
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Trump'tan Maduro ile olası bir görüşmeye ilişkin 'değerlendirebilirim' açıklaması

ABD Başkanı Trump, Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun kendisiyle görüşmek istediğini belirterek, "Maduro görüşmeyi istiyor ve ben de görüşmelere karşı değilim. Çok az görüşme teklifini reddettim. Bunu değerlendirebilirim." dedi.

Safvan Allahverdi   | 22.06.2020
Trump'tan Maduro ile olası bir görüşmeye ilişkin 'değerlendirebilirim' açıklaması

Washington

ABD'li Axios kanalına mülakat veren Başkan Donald Trump, ülkesi ile Venezuela arasındaki gerginliğe ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Trump, eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın desteğiyle Venezuela'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido'ya herhangi bir bağlılığının olmadığını dile getirerek, "Onunla da olur onsuz da ama Venezuela'da yaşananlara son derece karşıyım." ifadesini kullandı.

"Bana göre her iki taraf da çok bir anlam ifade etmiyor" 

Guaido'nun seçilmiş biri olduğunu ancak kendisinin Guaido'ya çok olumlu bakmadığını belirten Trump, "Bazı insanlar seviyor, bazıları ise sevmiyor. Bana göre her iki taraf da çok bir anlam ifade etmiyor." diye konuştu.

Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile muhtemel bir görüşmeye nasıl baktığının sorulması üzerine, "Maduro görüşmeyi istiyor ve ben de görüşmelere karşı değilim. Çok az görüşme teklifini reddettim. Bunu değerlendirebilirim." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çin'de 18, Güney Kore'de 17 yeni Kovid-19 vakası saptandı
Kovid-19'dan son 24 saatte Brezilya'da 641, Meksika'da 1044, Hindistan'da 445 kişi öldü
Kanada’da Kovid-19 kaynaklı ölümlerin sayısı 8 bin 471’e yükseldi
Avustralya'da Kovid-19 vakaları artıyor
Gana'da Kovid-19 vaka sayısı 14 bini aştı

Benzer haberler

Trump'tan Maduro ile olası bir görüşmeye ilişkin 'değerlendirebilirim' açıklaması

Trump'tan Maduro ile olası bir görüşmeye ilişkin 'değerlendirebilirim' açıklaması

Washington'da protestocular kölelik yanlısı generalin heykelini ateşe verdi

Beyaz Saray: Trump'ın Avrupa'ya seyahat kısıtlamasını kaldırma planı yok

Trump'tan ABD'de köleliğin yasaklanmasının 155'inci yıl dönümü için mesaj

Trump'tan ABD'de köleliğin yasaklanmasının 155'inci yıl dönümü için mesaj
Trump'tan miting düzenleyeceği Tulsa'daki göstericilere gözdağı

Trump'tan miting düzenleyeceği Tulsa'daki göstericilere gözdağı
Trump çocuk göçmenlere dair programı durdurmak için Yüksek Mahkemeye yeniden başvuracak

Trump çocuk göçmenlere dair programı durdurmak için Yüksek Mahkemeye yeniden başvuracak