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Dünya

Bolivya 6 Eylül'de genel seçime gidiyor

Bolivya'da Ekim 2019'da düzenlenen, eski Devlet Başkanı Evo Morales'in kazandığı ancak şiddet olayları ve hile iddialarıyla iptal edilen genel seçimin 6 Eylül'de yapılacağı açıklandı.

Muhammed Emin Canik   | 22.06.2020
Bolivya 6 Eylül'de genel seçime gidiyor

Buenos Aires

Ordunun isteği ve şiddet olayları nedeniyle istifa eden Evo Morales'in yerine geçici Devlet Başkanlığı görevine getirilen Jeanine Anez, Twitter hesabından yayımladığı videoda, yeni devlet başkanını belirleyecek genel seçimin 6 Eylül'de düzenlenmesini içeren tasarıyı onayladığını bildirdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle seçim tarihini ertelemek isteyen Anez, geçen ekimdeki seçimi kaybeden Carlos Mesa ve eski Devlet Başkanı Morales'in baskıları nedeniyle yeni seçim tarihini onayladığını belirtti.

Mahkeme 6 Eylül demiş, Anez istememişti

Bolivya Yüksek Seçim Mahkemesi (TSE), 2 Haziran'da Bolivya Çokuluslu Yasama Meclisinden (ALP) genel seçimin 6 Eylül'de yapılmasının oylanmasını istemişti.

Yeni seçim tarihi 9 Haziran'da ALP'den geçmesine rağmen geçici Devlet Başkanı Anez, salgını gerekçe göstererek tasarıyı onaylamamış ve Senatodan seçimlerin öngörülen tarihte düzenlenmesinin halk sağlığını tehlikeye atmayacağına dair bilimsel bir rapor istemişti.

Bu durum, başta Morales'in liderliğindeki Sosyalizm Hareketi Partisi (MAS) olmak üzere ülkedeki siyasi çevrelerce eleştirilmiş ve "Anez'in, geçici devlet başkanlığını bırakmak istememesi" yorumlarına neden olmuştu.

TSE, salgından önce, ekim ayında iptal edilen seçimlerin 3 Mayıs'ta düzenleneceğini duyurmuş ancak salgın nedeniyle seçim tarihi ertelenmişti.

Bolivya'daki kriz

Bolivya'da 20 Ekim'deki tartışmalı seçimleri ilk turda kazanan Evo Morales, hile iddialarıyla sokaklara çıkan muhaliflerin şiddet eylemlerine dönüşen protestoları, polisin isyanı ve ordunun çağrısının ardından 10 Kasım'da istifa etmiş ve siyasi sığınmacı olarak önce Meksika'ya, ardından da Arjantin'e gitmişti.

ALP'nin üst kanadı Senatörler Meclisi Başkan Yardımcısı muhalif Jeanine Anez'in devlet başkanlığı görevine getirildiği Bolivya'da, çoğunluğu yerlilerden oluşan Anez karşıtlarının günler süren protestolarında 30'dan fazla kişi hayatını kaybetmişti.

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