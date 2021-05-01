Euro
9.96
Dolar
8.29
BIST 100
1,397.82
Altın
1,769.30
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Fukuşima Dai-ni nükleer santralinin devreden çıkarılma planı onaylandı

Japonya'nın kuzeydoğusunda bulunan Fukuşima Dai-ni nükleer santralinin devreden çıkarılması planı kabul etti.

Ahmet Furkan Mercan   | 01.05.2021
Fukuşima Dai-ni nükleer santralinin devreden çıkarılma planı onaylandı

Tokyo

Nükleer Düzenleme Kurulu (NRA), tesisi işleten Tokyo Electric Power (TEPCO) firmasının reaktörlerin sökülmesini kapsayan planını onayladı.

Mayıs 2020'de sunulan plana göre Fukuşima eyaletinde bulunan santraldeki 4 reaktörün devreden çıkarılması 44 yıl, tüketilmiş yakıt havuzlarındaki yaklaşık 10 bin nükleer yakıt çubuğunun ayrıştırılması 22 yıldan fazla sürecek.

İşletici TEPCO, yakıtların bir kısmının metal konteynerlerde saklanacağı atık malzeme depolama tesisi kuracak.

Plana göre sökülme süreci 50 bin ton radyoaktif atığın oluşmasına yol açacak.

Nükleer atığın tahliye edilmesi hariç toplam maliyetin 2,5 milyar doları aşacağı hesaplanıyor.

Fukuşima Dai-ni santrali, Mart 2011'deki deprem ve tsunami sonrası nükleer sızıntı yaşanan Fukuşima Dai-içi santralinin 12 kilometre güneyinde yer alıyor.

TEPCO, Fukuşima Dai-ni santralinin devreden çıkarılma kararını 2019'da duyurmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fransa'da son 24 saatte 24 bin 299 Kovid-19 vakası görüldü
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Hindistan'da yargı, Kovid-19 eleştirileri nedeniyle internet ve sosyal medyanın kısıtlanamayacağına hükmetti
Fotoğraflarla dünya genelinde Kovid-19 salgını
Beyaz Saray: Hindistan'dan ABD'ye seyahatlere kısıtlama getirildi

Benzer haberler

Fukuşima Dai-ni nükleer santralinin devreden çıkarılma planı onaylandı

Fukuşima Dai-ni nükleer santralinin devreden çıkarılma planı onaylandı

Japonya'nın Miyagi eyaleti açıklarında 6,8 büyüklüğünde deprem

Suzuki Hindistan'daki üretimini askıya alıyor

Çin'e ait uçak gemisi Liaoning, Japonya'nın güneyindeki adaların arasından geçti

Çin'e ait uçak gemisi Liaoning, Japonya'nın güneyindeki adaların arasından geçti
Tokyo Olimpiyatlarının Kovid-19 nedeniyle seyircisiz düzenlenmesi gündemde

Tokyo Olimpiyatlarının Kovid-19 nedeniyle seyircisiz düzenlenmesi gündemde

Toyota, mart ayı küresel araç satışlarında aylık bazda rekora imza attı

Toyota, mart ayı küresel araç satışlarında aylık bazda rekora imza attı