Euro
7.04
Dolar
6.48
BIST 100
85,576.61
Altın
1,496.15
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

Fransa'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 274'e yükseldi

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 89 kişi artarak 274'e, vaka sayısı ise 9 bin 134'e yükseldi.

Yusuf Özcan   | 18.03.2020
Fransa'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 274'e yükseldi

Paris


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 264'e, vaka sayısı ise 9 bin 134'e çıktı. 

Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Jerome Salomon, düzenlediği basın toplantısında, vaka sayısının her gün ikiye katlandığını söyledi.

Virüs tespit edilen kişi sayısının 9 bin 134'e yükseldiğini ifade eden Salomon, bu kişilerden 931'inin yoğun bakımda olduğunu kaydetti. 

Salomon, salgın nedeniyle son 24 saatte 89 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve böylece hayatını kaybedenlerin sayısının 264'e yükseldiğini belirtti. 

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kuzey Makedonya'da Kovid-19 nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi
İletişim Başkanlığı dünya genelindeki koronavirüs vaka durumunu açıkladı
Sağlık Bakanı Koca: Bugüne kadar mücadelesini verip de başaramadığımız bir şey olmadı
Fransa'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 274'e yükseldi
Merkel, Kovid-19'a karşı alınan kurallara uyulması çağrısında bulundu

Benzer haberler

Fransa'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 274'e yükseldi

Fransa'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 274'e yükseldi

ABD, Kovid-19 nedeniyle Kanada ile sınırları kapatıyor

TRT’den evdeki çocuklar için özel yayınlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mecburiyeti olmayan hiçbir vatandaşımız tehdit ortadan kalkana kadar evinden çıkmamalı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mecburiyeti olmayan hiçbir vatandaşımız tehdit ortadan kalkana kadar evinden çıkmamalı
Tarihi Yarımada koronavirüs tedbirleri kapsamında en sakin günlerini yaşıyor

Tarihi Yarımada koronavirüs tedbirleri kapsamında en sakin günlerini yaşıyor
İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle can kaybı 1135'e yükseldi

İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle can kaybı 1135'e yükseldi