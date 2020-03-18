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Politika, Koronavirüs

Sağlık Bakanı Koca: Bugüne kadar mücadelesini verip de başaramadığımız bir şey olmadı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugüne kadar mücadelesini verip de başaramadığımız bir şey olmadı." ifadelerini kullandı.

Zafer Fatih Beyaz   | 18.03.2020
Sağlık Bakanı Koca: Bugüne kadar mücadelesini verip de başaramadığımız bir şey olmadı

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla paylaşımda bulundu.


Çanakkale Zaferi'nin 105. Yılını kutlayan Koca, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar mücadelesini verip de başaramadığımız bir şey olmadı. Çanakkale Zaferi'nin 105. Yılı kutlu olsun."

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