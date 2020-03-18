Sağlık Bakanı Koca: Bugüne kadar mücadelesini verip de başaramadığımız bir şey olmadı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugüne kadar mücadelesini verip de başaramadığımız bir şey olmadı." ifadelerini kullandı.
Ankara
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla paylaşımda bulundu.
Bugüne kadar mücadelesini verip de başaramadığımız bir şey olmadı.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 18, 2020
Çanakkale Zaferi’nin 105. Yılı kutlu olsun. pic.twitter.com/zpd1nG8GtB
Çanakkale Zaferi'nin 105. Yılını kutlayan Koca, şunları kaydetti:
"Bugüne kadar mücadelesini verip de başaramadığımız bir şey olmadı. Çanakkale Zaferi'nin 105. Yılı kutlu olsun."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.