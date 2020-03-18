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Dünya, Koronavirüs

Merkel, Kovid-19'a karşı alınan kurallara uyulması çağrısında bulundu

Almanya Başbakanı Angela Merkel, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasına karşı alınan kurallara uyulmasını istedi.

Erbil Başay   | 18.03.2020
Merkel, Kovid-19'a karşı alınan kurallara uyulması çağrısında bulundu

Berlin

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Angela Merkel, ulusa sesleniş konuşmasında, milyonlarca kişinin iş yerine, çocukların da okula ve kreşe gidemediğine, tiyatro ve sinemaların kapandığına işaret ederek Kovid-19 ülkedeki yaşamı değiştirdiğini belirtti.

Halkı dayanışma göstermeye ve disiplinli olmaya çağıran Merkel, "Şimdi bir süre geçerli olacak kurallara uyun." dedi.

İkinci Dünya Savaşı’ndan beri ülkede dayanışmanın bu kadar önemli olduğu bir sınamanın yaşanmadığını söyleyen Merkel, "Bu tarihi bir görevdir ve sadece birlikte bunun üstesinden gelebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Virüse karşı henüz bir tedavi yöntemi veya aşı bulunmadığını ancak dünya çapında bu yönde araştırma yapıldığını vurgulayan Merkel, durum böyle olduğu sürece, virüsün yayılmasını yavaşlatmak ve böylece bir aşı geliştirilmesi için zaman kazanmak istediklerini belirtti.


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