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Dünya, Koronavirüs

Fransa'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 120'ye yükseldi

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 120'ye, vaka sayısı ise 5 bin 400'e çıktı.

Yusuf Özcan   | 15.03.2020
Fransa'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 120'ye yükseldi Fotoğraf: Julien Mattia/AA

Paris

Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, France 2 kanalında yaptığı açıklamada, virüs bulaşan kişi sayısının 900 kişi artarak 5 bin 400'e ulaştığını, hastaların 400'ünün yoğun bakımda tedavi gördüğünü söyledi.

Salgın nedeniyle 29 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve böylece hayatını kaybedenlerin sayısının 120'ye yükseldiğini belirten Veran, virüsle mücadele kapsamında alınan önlemler konusunda Fransızların daha bilinçli hareket etmesi gerektiğinin altını çizdi.

Aciliyeti olmayan duruşmalar, virüs nedeniyle ertelendi

Virüse yakalananların arasında Ulusal Mecliste merkez sağ Cumhuriyetçiler Partisinin Grup Başkanvekili Christan Jacob'un bulunduğu belirtildi.

Bu arada Fransa Adalet Bakanı Nicole Belloubet, yaptığı açıklamada, ülke genelinde aciliyeti olmayan duruşmaların Kovid-19 nedeniyle ertelendiğini duyurdu.

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