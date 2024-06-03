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Dünya

Fransa-İspanya sınırında çiftçiler traktörleriyle yol kapatma eylemi yaptı

Fransa ve İspanya'da çiftçiler, tarım sektöründeki çalışma koşullarının iyileştirilmesi için yardım çağrısında bulunmak amacıyla sınırın iki tarafında eylem başlatarak traktörleriyle yolu kapattı.

Şilan Turp  | 03.06.2024 - Güncelleme : 03.06.2024
Fransa-İspanya sınırında çiftçiler traktörleriyle yol kapatma eylemi yaptı

Ankara

Yerel basındaki haberlere göre, Fransa'da bir grup çiftçinin oluşturduğu "Ultras de l'A64" topluluğunun çağrısı üzerine Fransa-İspanya sınırında çok sayıda çiftçi bir araya geldi.

Çiftçiler, Avrupa Parlamentosu seçimleri öncesi hükümetin ve Avrupa Birliği'nin üzerinde baskı oluşturarak tarım sektöründeki çalışma koşullarının iyileştirilmesi için yardım talebinde bulunmak amacıyla traktörleriyle yol kapatma eylemi yaptı.

Oksitanya bölgesinde, Hautes-Pyrenees, Haute-Garonne, Ariege ve özellikle Pyrenees-Orientales'de olmak üzere 7 noktada yol ulaşıma kapatıldı.

Bu arada, Fransa-İspanya sınırında bulunan Pyrenees-Orientales Valiliğinin X hesabından yapılan açıklamada, sınırın iki tarafındaki çiftçi eylemleri nedeniyle A9 ve AP7 otoyollarının iki yönünün de trafiğe kapatıldığı bildirildi.

Sabah saatlerinde başlatılan, sınırın iki tarafında da ulaşımı engelleyen eylemin 24 saat sürmesi bekleniyor.

Birçok Avrupa ülkesinde Ocak 2024’ten beri çok sayıda çiftçi eylemi düzenlendi.

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