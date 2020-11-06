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Dünya

Fransa'da Türklere destek gösterisine katıldıkları için gözaltına alınan 3 kişi serbest bırakıldı

Fransa'nın Dijon kentinde, geçen hafta Ermenilerin Türklere yönelik şiddetine tepki için düzenlenen yürüyüşün ardından gözaltına alınan 3 kişinin serbest bırakıldığı bildirildi.

Alaattin Doğru   | 06.11.2020
Fransa'da Türklere destek gösterisine katıldıkları için gözaltına alınan 3 kişi serbest bırakıldı

Paris

Fransa'da, Dijon Savcılığı, "şiddete yönelik eyleme katılma ve izinsiz gösteri düzenleme" gerekçeleriyle dün alıkonulan ve hangi ülke vatandaşı oldukları açıklanmayan 3 kişinin serbest bırakıldığını açıkladı.

Fransa'nın güneyindeki Vienne kentinde 28 Ekim'de Ermenistan yanlısı gösteri yapan protestocuların A7 Otoyolu'nu kapatarak işe giden Türklere saldırması sonucu çıkan olaylarda 4'ü Türk 5 kişi yaralanmıştı.

Olayın ardından Lyon ve Dijon kentlerindeki Türkler Ermeni göstericilerin şiddetine karşı yürüyüş düzenlemiş, polis Türklere biber gazıyla müdahale etmiş ve katılımcılara para cezası kesmişti.

Bazı Fransız makamları ve siyasiler Ermeni şiddetine tepki vermeyip, yürüyüş yapan Türklerin sınır dışı edilmesi gerektiğini savunmuştu.

Fransa'da dünkü Bakanlar Kurulu toplantısında, ülkede tüzel kişiliği bulunmayan "Bozkurtlar" adlı hareket, "kine, ayrımcılığa teşvik ettiği ve şiddet olaylarına sebep olduğu" gerekçesiyle lağvedilmişti.

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