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Dünya

ABD Başkanı Biden'ın 5 günlük Fransa ziyareti başladı

ABD Başkanı Joe Biden 9 Haziran'a kadar sürecek Fransa ziyaretine bugün başladı.

Şeyma Uzundere  | 05.06.2024 - Güncelleme : 05.06.2024
ABD Başkanı Biden'ın 5 günlük Fransa ziyareti başladı

Ankara

Başkan Biden, Paris-Orly Uluslararası Havalimanı'nda Fransa Başbakanı Gabriel Attal tarafından karşılandı.

Biden, Fransa'da 2. Dünya Savaşı'nın seyrini değiştiren ve Avrupa'nın Nazi işgalinden kurtarılmasında önemli bir yeri olan Normandiya Çıkarması'nın 80'inci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek törene katılacak.

Bugün Normandiya'ya bağlı Colleville-sur-Mer'deki ABD mezarlığını ziyaret etmesi beklenen Biden’ın yarın Normandiya’nın Manş Denizi'ne uzanan noktası Pointe du Hoc'ta bir konuşma yapması öngörülüyor.

Biden ayrıca 8 Haziran'da Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya gelecek.

8 Haziran'da Elysee Sarayı'nda yapılacak karşılama töreninin ardından çalışma yemeğine katılacak ikili, görüşmelerin ardından basına açıklamalarda bulunacak.

Biden ve eşi Jill Biden onuruna Elysee Sarayı'nda akşam yemeği verilecek.

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