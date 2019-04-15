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Dünya

Fransa'da üç caminin duvarına İslam karşıtı yazılar yazıldı

Fransa'nın Rennes kentinde üç caminin duvarına İslam karşıtı yazılar yazıldı.

Yusuf Özcan   | 15.04.2019
Fransa'da üç caminin duvarına İslam karşıtı yazılar yazıldı

Paris

Fransa İslam Konseyine (CFCM) bağlı Bretagne Bölgesi İslam Konseyi'nin olay üzerine şikayette bulunacağı belirtildi. 

CFCM bünyesinde faaliyet gösteren İslamofobi Gözlemevi Başkanı Abdullah Zekri, basına yaptığı açıklamada, söz konusu yazıların silinmesi için çalışmaların başlatıldığını söyledi.

Fransa'da seçimler yapılacağı zaman Müslüman karşıtı saldırıların arttığına dikkati çeken Zekri, "8 yıldır bu görevi yapıyorum, alıştım artık. Seçimler yaklaştığında Fransa'nın sorunlarını İslam'a ve Müslümanlara mal ediliyor." dedi.

Fransa'da halk, en yakın Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri için 26 Mayıs'ta sandık başına gidecek.

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