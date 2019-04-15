Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.56
Dolar
5.80
BIST 100
95,191.67
Altın
1,287.56
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Paris'te Notre Dame Katedrali'nde yangın çıktı
logo
Dünya

Trablus'taki güvenlik önemleri en üst seviyeye çıkartıldı

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), başkent Trablus'ta olağanüstü hal kapsamında güvenlik önlemlerinin en üst seviyeye çıkarıldığını duyurdu.

Safiye Karabacak   | 15.04.2019
Trablus'taki güvenlik önemleri en üst seviyeye çıkartıldı

Trablus

UMH'ye bağlı İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Mebruk Abdulhafiz düzenlediği basın toplantısında, güvenlik önlemlerinin üst düzeye çıkarıldığını söyledi.

Sözcü, Albdulhafiz, İçişleri Bakanlığı'nın emniyet birimlerine Trablus'un güvenliğini tehdit eden tüm girişimlere karşı konulması ve bu hususta gereken önlemleri almaları talimatı verdiğini belirtti.

Abdulhafiz, Bakanlığın Trablus Emniyet Müdürlüğü denetiminde, ilk yardım ve acil durum birimleriyle Libya Kızılayı'nın iş birliğinde başkentte güvenliğin sağlanması, çatışma alanlarında kalan halkın kurtarılması ve güvenlik koridorları açılması için ortak güvenlik planı geliştirdiğini söyledi.

Trablus'taki güvenlik uygulamalarının doğru bir şekilde yürütüldüğünü vurgulayan Abdulhafiz, uluslararası toplumu ahlaki ve yasal sorumluluklarını yerine getirmeye ve Halife Hafter güçlerinin ihlallerine karşı tutumlarını açıkça ortaya koymaya çağırdı.

Abdulhafiz, Ras Cedir ve Vazin sınır kapıları ile Mitiga Uluslararası Havaalanı'nda işlemlerin normal seyrinde devam ettiğini kaydetti.

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine başkentte konuşlanan Ulusal Mutabakat Hükümeti birlikleri karşı operasyon başlatmıştı.

UMH'ye bağlı İçişleri Bakanlığı da olağanüstü hal ilan ederek, yaşanacaklardan saldırıyı düzenleyen tarafın (Hafter güçleri) sorumlu olduğunu duyurmuştu.

Başkent Trablus etrafında 11 gündür devam eden şiddetli çatışmalarda, Dünya Sağlık Örgütü'nün açıklamasına göre 147 kişi öldü, 614 kişi yaralandı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Avrupa Birliği'nin Libya çıkmazı
GÖRÜŞ - 'Büyük Amerika'nın saadet zinciri müttefikleri için pranga: F-35
Sudan ve Cezayir örnekleri: Arap dünyasında değişim talebi sürüyor
Türkiye’nin NATO müttefikleri nasıl S-400 ‘reklamı’ yaptı?
Sudan’da 'yumuşak geçiş' darbesi

Benzer haberler

BM Mülteciler Yüksek Komiseri'nden Libya uyarısı

BM Mülteciler Yüksek Komiseri'nden Libya uyarısı

Libya'daki çatışmalarda ölü sayısı 147'ye yükseldi

'Trablus'ta çatışmalar devam ederse insani felaket yaşanabilir'

Libya'da UMH güçleri Hafter'e bağlı savaş uçağını düşürdü

Libya'da UMH güçleri Hafter'e bağlı savaş uçağını düşürdü
Libya'daki çatışmalarda ölü sayısı 121'e yükseldi

Libya'daki çatışmalarda ölü sayısı 121'e yükseldi

Libya'da UMH güçlerinden 'ilerliyoruz' mesajı

Libya'da UMH güçlerinden 'ilerliyoruz' mesajı