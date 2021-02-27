Fransa'da son 24 saatte 25 bin 207 Kovid-19 vakası kaydedildi
Fransa'da yeni tip koronavirüs tespit edilen kişi sayısı 25 bin 207 artışla 3 milyon 712 bin 20'ye, toplam can kaybı 86 bin 147'ye yükseldi.
Paris
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Fransa'da son 24 saatte 25 bin 207 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu.
Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 286 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19 nedeniyle toplam can kaybı 86 bin 147'ye çıktı.
Virüs tespit edilen kişi sayısı 25 bin 207 artışla 3 milyon 712 bin 20'ye yükseldi.
Son 7 günde hastanelerde tedavi gören 9 bin 482 kişiden 1826'sı yoğun bakımda yatıyor. Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı 7,1'e yükseldi.
Başbakanlıktan yapılan açıklamada, yaşlı bakımevlerinde kalanların yüzde 80'inin ve 75 yaş üzeri insanların yüzde 25'inin aşılandığı belirtildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.