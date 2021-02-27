Hong Kong, 585 bin doz Pfizer-Biontech aşısını teslim aldı
Alman biyoteknoloji şirketi BioNtech ile ilaç şirketi Pfizer'in geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısından 585 bin doz, Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'ne ulaştı.
Ankara
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Bölge hükümetinden yapılan açıklamada, sipariş edilen 1 milyon doz Pfizer-BioNtech aşısının ilk partisinin teslim alındığı bildirildi.
Açıklamada siparişin kalan kısmının mart başında teslim edilmesinin beklendiği belirtildi.
Aşıların öncelikle sağlık çalışanlarına ve 60 yaş üzeri yaşlılara uygulanması planlanıyor.
Hong Kong'da, Çinli Sinovac şirketinin geliştirdiği Kovid-19 aşılarının da geçen hafta ulaşmasının ardından, bu hafta başında yaygın aşılama başlamıştı.
Yönetim, Sinovac ve Pfizer-BioNtech aşılarının acil kullanımına onay vermişti. Sipariş verilen Oxford-AstraZeneca aşısı ise hala onay bekliyor.
Yaklaşık 7,5 milyon nüfuslu Hong Kong'da bugüne dek 10 bin 951 Kovid-19 vakası görüldü, 198 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.