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Dünya

Ekvador'da Sağlık Bakanı istifa etti

Ekvador'da Sağlık Bakanı Juan Carlos Zevallos, yakınlarına ve bazı devlet görevlilerine yeni tip koronavirüs aşısı yaptırdığı eleştirileri nedeniyle görevi bıraktı.

Sinan Doğan   | 27.02.2021
Ekvador'da Sağlık Bakanı istifa etti

Bolivar

Ekvador basınında çıkan habere göre, Devlet Başkanı Lenin Moreno'ya istifasını sunan Zevallos açıklamasında, "Milyonlarca Ekvadorlunun hayatını zorlaştıran bu bilinmeyen düşmanla mücadele etmek ve etkilerini hafifletmek için bir doktor olarak aşkla ve şeffaflıkla karşı koymaya çalıştım." ifadesini kullandı.

Kamu politikaları gereği alınan kararların dayanışma ve hakkaniyet ilkeleri kapsamında alındığına vurgu yapan Zevallos, mevcut hükümetin görev süresinin dolacağı Mayıs 2021'e kadar 2 milyon kişinin aşılanmasının hedeflendiğini bildirdi.

Öte yandan Devlet Başkanı Moreno, Zevallos'un istifasına ilişkin Twitter'daki açıklamasında, "Sadece hataları görenler var. Bu fikre saygı duyuyorum. Ekvador ve dünyanın yaşadığı bu derin krizde, bir ülkenin sağlığını yönetmek gibi zorlu bir görevi kabul eden ve binlerce hayatın kurtarılmasında fedakarca mücadele eden bakanı hatırlatmayı tercih ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Zevallos, 23 Ocak'ta özel bir sağlık merkezinde annesine Kovid-19 aşısı yaptırdığının ortaya çıkması üzerine kamuoyunda tepkilere neden olmuştu.

Ayrıca birkaç üniversite rektörü ve devlet görevlilerine aşı olması için davet gönderen Zevallos, muhalefet tarafından sert şekilde eleştirilmişti.

Ekvador'da bugüne kadar 282 bin 599 kişi Kovid-19'a yakalandı, 15 bin 713 kişi yaşamını yitirdi.

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