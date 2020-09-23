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Dünya, Koronavirüs

Fransa'da son 24 saatte 13 binden fazla Kovid-19 vakası görüldü

Ülkede son 24 saatte virüs bulaşan kişi sayısının 13 bin 72 artışla 481 bin 141'e yükseldiği, 43 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybının 31 bin 459'a ulaştığı bildirildi.

Yusuf Özcan,Alaattin Doğru   | 23.09.2020
Fransa'da son 24 saatte 13 binden fazla Kovid-19 vakası görüldü

Paris


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 13 bin 72 vaka tespit edildi.

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, virüs bulaşan kişi sayısı, son 24 saatte 13 bin 72 artışla 481 bin 141'e yükseldi, 43 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 31 bin 459'a ulaştı.

Son 7 günde 4 bin 244 kişinin hastanelerde tedaviye alındığı, bunlardan 675'inin yoğun bakımda yattığı ülkede Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı ise yüzde 6,2'ye çıktı.

Fransa'da yoğun bakımdaki hasta sayısında yaşanan artışla salgının seyri kötüleşmeye devam ediyor.

Bar ve restoranlar saat 22.00'de kapanacak

Diğer yandan, Sağlık Bakanı Olivier Veran, Bakanlar Kurulunun ardından düzenlendiği basın toplantısında, ülke çapında aralarında Paris, Bordeaux, Lyon ve Toulouse'un bulunduğu 10 kentin "ileri alarm bölgesi" olarak tanımlandığını, bu kentlerde her 100 bin kişide 150, 65 yaş üstü her 100 bin kişide 50 vaka görüldüğünü belirtti.

Veran, bu kentlerde büyük çaplı etkinliklerin yasaklandığını, kamusal alanlarda en fazla 10 kişinin bir araya gelebileceğini, spor salonlarının kapatılacağını ve 28 Eylül'den itibaren bar ve restoranların en geç saat 22.00'de kapanacağını duyurdu.

Fransa genelinde salgın durumunun kötüleştiğini kaydeden Olivier Veran, ileri alarm bölgesi listesinin her hafta güncelleneceğini aktardı.

Bakan Veran, Aix-Marseille ve Guadeloupe bölgelerinde de cumartesi gününden itibaren tüm bar ve restoranların 15 gün süresince tamamen kapanacağını ifade etti.

Fransa'da, 19 Eylül'de 13 bin 498 vakayla salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük vaka sayısına ulaşılmıştı.

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