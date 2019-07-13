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Dünya

Fransa'da sarı yelekliler gösterilerin 35. haftasında sokaklarda

Fransa'da sarı yelekliler, gösterilerin 35. haftasında Cumhurbaşkanı Macron yönetiminin politikalarını protesto etmek için yeniden sokağa çıktı.

Yusuf Özcan   | 13.07.2019
Fransa'da sarı yelekliler gösterilerin 35. haftasında sokaklarda

Paris

Fransa'da sarı yelekliler, gösterilerin 35. haftasında Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin politikalarını protesto etmek için yeniden sokağa çıktı.

Akaryakıt zamları ve kötü ekonomik koşullara tepki olarak başlayan ancak daha sonra Macron yönetimine karşı gösterilere dönüşen sarı yeleklilerin eylemleri, yoğun güvenlik önlemleri altında bu hafta da devam etti.

Paris'in Clichy Mahallesi'nde toplanan yüzlerce eylemci kentin sokaklarında yürüdü. Polis, çeşitli maddeler atan eylemcilere biber gazıyla müdahale etti. "Macron istifa" sloganları atan ve 12. Paris'te bulunan Lyon Tren Garı'na girmeye çalışan protestocuları polis engelledi.

Eylemciler, düşük katılıma rağmen gösterilere devam etmekte kararlı olduklarını belirtti.

Montpellier, Lille, Bordeaux, Toulouse gibi kentlerde de eylemler yapıldı.

İçişleri Bakanlığının, ülke genelinde düzenlenen gösterilere katılım sayısına ilişkin bilgi paylaşmaması dikkati çekti.

Polis, geçen haftalarda olduğu gibi Champs-Elysees Caddesi, Ulusal Meclis ve 15 Nisan'da çıkan yangında büyük zarar gören Notre Dame Katedrali çevresinde gösteri yapılmasını yasakladı.

Sarı yeleklilerin eylemleri, 17 Kasım 2018'den bu yana devam ediyor.

Gösterilerde şimdiye kadar 11 kişi hayatını kaybetti, bin 797'si polis 4 bin 245 kişi yaralandı ve 12 bin 107 kişi gözaltına alındı.

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