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Dünya

Fransa'nın Pireneler bölgesinde çıkan orman yangını 7 günde söndürülebildi

Fransa'nın güneyindeki Orta Pireneler bölgesinde, yaklaşık 500 hektar ormanlık alanın zarar görmesine neden olan yangın 7 günde söndürülebildi.

Alaattin Doğru  | 21.08.2023 - Güncelleme : 21.08.2023
Fransa'nın Pireneler bölgesinde çıkan orman yangını 7 günde söndürülebildi

Ankara

Orta Pireneler İtfaiyesinden yapılan açıklamada, 14 Ağustos'ta Orta Pireneler'e bağlı Argeles-sur-Mer yerleşkesinde başlayan ve bir kamp dahil yaklaşık 500 hektarlık yeşil alanı kül eden yangının gece itibarıyla tamamen söndürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, yangına müdahalede ve soğutma çalışmalarında yaklaşık 500 itfaiyecinin görev yaptığı ifade edildi.

Öte yandan Fransız Meteoroloji İdaresi, kavurucu sıcaklar nedeniyle bölgede turuncu alarm vererek yangın riskine karşı uyarıda bulundu.

Yangın üçüncü gününde kontrol altına alınabildi

Fransa'nın güneyinde bulunan Orta Pireneler'deki Argeles-sur-Mer yerleşkesinde çıkan ve Saint-Andre ile Sorede bölgelerine yayılan yangın nedeniyle bölgedeki 3 bin kişi tahliye edilmiş, 20'si itfaiyeci 50'den fazla kişi, alev ve dumandan zarar görmüştü.

Yangın ancak üçüncü gününde kontrol altına alınabilmişti.

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