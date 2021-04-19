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Dünya

Fransa'da 'Laiklik Genel Meclisi' adında oturumlar düzenleneceği bildirildi

Oturumlarda Fransız laikliğini tartışmak için entelektüeller, dernekler, sendikalar, gençler ve din adamlarının bir araya gelmesi öngörülüyor.

Alaattin Doğru   | 19.04.2021
Fransa'da 'Laiklik Genel Meclisi' adında oturumlar düzenleneceği bildirildi

Paris

Fransa’da Vatandaşlık İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Marlene Schiappa, "Laiklik Genel Meclisi" adı altında ülke çapında oturumlar düzenleneceğini duyurdu.

Schiappa, Fransız basınına verdiği röportajda, Fransız laikliğini tartışmak için entelektüeller, dernekler, sendikalar, gençler ve din adamlarının bir araya geleceği "Laiklik Genel Meclisi" adında oturumlar düzenleneceğini belirtti.

Aralarında akademisyen, yazar, filozofların da bulunduğu entelektüeller ile bu oturumların ilkinin başkent Paris’te salı günü Ulusal Sanat ve El Sanatları Konservatuarı'nda yapılacağını aktaran Schiappa, yaza kadar ifade özgürlüğü, araştırma, gençlik, entegrasyon konuları çerçevesinde çok sayıda yuvarlak masa toplantısı ve atölye düzenleneceğini ifade etti.

Schiappa, kurulan çevrim içi platformla 50 bin gencin fikrinin alınacağı bilgisini paylaştı.

Tüm bu fikir alışverişinin Fransız laikliği etrafında kenetlenme fırsatı sunduğunu savunan Schiappa, "Laiklik, dinlere karşı baskı silahı değildir." değerlendirmesinde bulundu.

Sendikalardan Bakan'a "katılmayacağız" cevabı

Schiappa’nın oturumlara katılmaya davet ettiği dernek ve sendikalardan Fransa Demokratik Çalışma Federasyonu (CFDT), bu girişime katılmayacaklarını bildirdi.

CFDT Ulusal Sekreteri Frederic Seve, Twitter’dan yaptığı açıklamada, "Cumhuriyet değerlerine saygıyı güçlendiren prensipler" yasa tasarısının zaten birçok sorunu beraberinde getirdiğini, laikliğin sürekli gündem yapılmaması gerektiğini vurguladı.

Sendikanın Genel Sekreteri Laurent Berger de CFDT olarak Bakan'a daha önce "hayır" dediklerini, bu girişimin parçası olmayacaklarını belirtti.

Val-d'Oise milletvekili Aurelien Tache, sahte bir gösteri olduğunu belirttiği bu girişimin durdurulmasını istedi.

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