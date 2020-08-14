Euro
8.75
Dolar
7.38
BIST 100
1,083.83
Altın
1,944.96
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 30 bin 406'ya yükseldi

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 30 bin 406'ya çıktı.

Yusuf Özcan   | 14.08.2020
Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 30 bin 406'ya yükseldi

Ile-de-France

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 30 bin 406'ya çıktı.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 2 bin 846 artışla 234 bin 859'a yükseldi. Son 24 saatte hastanelerde 18 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 30 bin 406'ya ulaştı. Kovid-19 nedeniyle 367'si yoğun bakımda olmak üzere 4 bin 828 kişinin hastanede tedavi gördüğü ülkede, iyileşenlerin sayısı 185 artarak 83 bin 848'e yükseldi.

Ülkede salgının gidişatı kötüleşmeye devam ederken günlük vaka sayısında artış sürüyor.

Bilim Kurulu, ülkede sonbahar ya da kış aylarında ikinci dalganın yaşanmasından endişe edildiğini açıklamıştı.

Ülkede günlük vaka sayılarının tekrar artışa geçmesinin ardından Paris ve aralarında Marsilya kentinin de bulunduğu Bouches-du-Rhone bölgesi, Kovid-19'un aktif şekilde yayıldığı "kırmızı" bölge ilan edilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sağlık Bakanı Koca, 15 ilin sağlık müdürleriyle toplantı yaptı
Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 14 milyonu geçti
Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 30 bin 406'ya yükseldi
Belçika'da okullar 1 Eylül'de açılacak
Koronavirüs salgınında son 24 saat

Benzer haberler

Sağlık Bakanı Koca, 15 ilin sağlık müdürleriyle toplantı yaptı

Sağlık Bakanı Koca, 15 ilin sağlık müdürleriyle toplantı yaptı

Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 14 milyonu geçti

26. Saraybosna Film Festivali, TRT’nin 'Odaklan Babaanne' filmiyle başladı

Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 30 bin 406'ya yükseldi

Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 30 bin 406'ya yükseldi
Belçika'da okullar 1 Eylül'de açılacak

Belçika'da okullar 1 Eylül'de açılacak
Koronavirüs salgınında son 24 saat

Koronavirüs salgınında son 24 saat