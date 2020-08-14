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Dünya, Koronavirüs

Belçika'da okullar 1 Eylül'de açılacak

Belçika'da okulların ülke genelinde "sarı kod" ile 1 Eylül'de eğitime başlayacağını açıklayan Flaman Eğitim Bakanı Weyts, lise öğrencilerine maske kullanımının zorunlu olacağını belirtti.

Şerife Çetin   | 14.08.2020
Belçika'da okullar 1 Eylül'de açılacak

Brüksel

Belçika genelinde tüm okulların 1 Eylül'de açılacağı bildirildi.


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Flaman Eğitim Bakanı Ben Weyts, yaptığı açıklamada, uzman görüşleri tüm bölge temsilcileriyle ele alındıktan sonra okulların açılmasına karar verildiğini duyurdu.

Okulların ülke genelinde "sarı kod" ile 1 Eylül'de eğitime başlayacağını açıklayan Weyts, lise öğrencilerine maske kullanımının zorunlu olacağını belirtti.

Üçüncü kişilerin okullara girişinin kısıtlanacağını ifade eden Weyts, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında artış olması halinde bölgesel tedbirler alınabileceğine dikkati çekti.

Bu durumda "turuncu kod"a geçileceği bilgisini veren Weyts, okulların bireysel olarak düzenlemeler yapabileceklerini kaydetti.

Belçika genelinde Kovid-19 vakalarının artmasının ardından okulların açılıp açılmayacağı merak konusu olmuştu.

Martta uzaktan eğitime geçilen Belçika'da mayısta okullar kademeli açılmıştı.

Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı 76 bin 191'e yükselirken salgının başlangıcından bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 9 bin 916'ya ulaştı.

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