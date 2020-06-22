Euro
7.68
Dolar
6.84
BIST 100
115,250.10
Altın
1,746.71
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 29 bin 663'e yükseldi

Fransa'da Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 29 bin 663'e çıktı.

Yusuf Özcan   | 22.06.2020
Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 29 bin 663'e yükseldi

Ile-de-France


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 29 bin 663'e çıktı.

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 373 artışla 198 bin 155'e ulaştı.

Kovid-19 nedeniyle 701'i yoğun bakımda olmak üzere 9 bin 693 kişinin hastanelerde tedavi gördüğü ülkede, iyileşenlerin sayısı 74 bin 612'ye yükseldi.

Yoğun bakımda bulunan hasta sayısı 75 gündür düşüyor.

Son 24 saatte hastanelerde 23 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 29 bin 663 oldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 29 bin 663'e yükseldi
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Dünya Sağlık Örgütü: Günlük Kovid-19 vaka sayısı rekor kırdı, virüs hala ölümcül
Kovid-19 nedeniyle dünyada turist sayısı nisanda yüzde 97 azaldı

Benzer haberler

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 29 bin 663'e yükseldi

Dünya Sağlık Örgütü: Günlük Kovid-19 vaka sayısı rekor kırdı, virüs hala ölümcül

Koronavirüs salgınında son 24 saat

Koronavirüs salgınında son 24 saat
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Öztürk: Maske doğru kullanılmadığı takdirde aksesuardan öte geçmez

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Öztürk: Maske doğru kullanılmadığı takdirde aksesuardan öte geçmez
İran Ukrayna uçağının kara kutusunu Fransa'ya gönderecek

İran Ukrayna uçağının kara kutusunu Fransa'ya gönderecek