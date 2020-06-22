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Dünya

BM Genel Kurulu Başkanı'ndan İsrail'e 'ülkelerin sınır değiştirme hakkı yok' tepkisi

BM 74. Genel Kurul Başkanı Tijjani Muhammad-Bande, İsrail’in işgali altındaki Batı Şeria'yı ilhak planına ilişkin, ''Ülkelerin sınırları değiştirme hakkı yok. Bu, hukuk kuralları çerçevesinde müzakereler ve anlaşmalarla yapılır.'' dedi.

Betül Yürük   | 22.06.2020
BM Genel Kurulu Başkanı'ndan İsrail'e 'ülkelerin sınır değiştirme hakkı yok' tepkisi

New York

Bande, Birleşmiş Milletler (BM)  Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, İsrail’in işgali altındaki Batı Şeria'yı ilhak planına ilişkin değerlendirmede bulundu. 

BM Genel Kurulunun bu konudaki tutumunun çok net olduğunu hatırlatan ve iki devletli çözüm çağrısını yineleyen Bande, ''Ülkelerin sınırları değiştirme hakkı yok. Bu, hukuk kuralları çerçevesinde müzakereler ve anlaşmalarla yapılır.'' ifadelerini kullandı.


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