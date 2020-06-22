BM Genel Kurulu Başkanı'ndan İsrail'e 'ülkelerin sınır değiştirme hakkı yok' tepkisi
BM 74. Genel Kurul Başkanı Tijjani Muhammad-Bande, İsrail’in işgali altındaki Batı Şeria'yı ilhak planına ilişkin, ''Ülkelerin sınırları değiştirme hakkı yok. Bu, hukuk kuralları çerçevesinde müzakereler ve anlaşmalarla yapılır.'' dedi.
New York
Bande, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, İsrail’in işgali altındaki Batı Şeria'yı ilhak planına ilişkin değerlendirmede bulundu.
BM Genel Kurulunun bu konudaki tutumunun çok net olduğunu hatırlatan ve iki devletli çözüm çağrısını yineleyen Bande, ''Ülkelerin sınırları değiştirme hakkı yok. Bu, hukuk kuralları çerçevesinde müzakereler ve anlaşmalarla yapılır.'' ifadelerini kullandı.
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