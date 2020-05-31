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Dünya, Koronavirüs

Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 28 bin 802'ye yükseldi

Fransa'da yeni tip koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 28 bin 802'ye çıktı. 

Yusuf Özcan   | 31.05.2020
Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 28 bin 802'ye yükseldi

Paris


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle 1319'u yoğun bakımda olmak üzere 14 bin 322 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

Yoğun bakımda bulunanların sayısı 53 gündür düşüyor.

İyileşen kişi sayısı 87 artarak 68 bin 355'e yükseldi. 

Salgın yüzünden son 24 saatte hastanelerde 31 kişi yaşamını yitirdi. Böylece toplam can kaybı 28 bin 802’ye çıktı.

Açıklamada, vaka sayısına ilişkin güncel rakamlar paylaşılmadı.

Yaşlı bakımevlerinde hayatını kaybedenlerin sayısının 2 Haziran'da güncelleneceği belirtilmişti.

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