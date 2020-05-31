Euro
7.56
Dolar
6.82
BIST 100
105,138.40
Altın
1,730.45
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “31 Mayıs Dünya Tütüne Hayır Günü” dolayısıyla gençlerle buluşma programına katılıyor.
logo
Dünya

Somali'de minibüse bombalı saldırı: 10 ölü, 13 yaralı

Somali'deki Aşağı Şebelle bölgesinde, toplu taşıma aracına yönelik bombalı saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.

Adam Abu-bashal   | 31.05.2020
Somali'de minibüse bombalı saldırı: 10 ölü, 13 yaralı

Mogadişu

Aşağı Şebelle Bölgesi Polis Yetkilisi Hussein Abdi Ali, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgenin Hawa Abdi semtinde sivilleri taşıyan minibüse yönelik bombalı saldırı düzenlendiğini belirtti.

Ali, saldırıda 10 kişinin yaşamını yitirdiğini, 13 kişinin de yaralandığını kaydetti.

Somali Hükümeti Sözcüsü Ismail Mukhtar Oronjo da yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğunu, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu dile getirdi.

Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.

Terör örgütü Eş-Şebab, bölgede sık sık benzer saldırılar düzenliyor.

Ülkenin güneyindeki çok sayıda köy ve kasabayı, işgali altında bulunduran Eş-Şebab, sık sık güvenlik görevlileri ve sivilleri hedef alan saldırılar düzenliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 33 bin 415'e yükseldi
İspanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 27 bin 127'ye çıktı
İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 38 bin 489’a yükseldi
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 105 bin 611'e yükseldi
Hollanda'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 5 bin 956'ya yükseldi

Benzer haberler

Somali'de minibüse bombalı saldırı: 10 ölü, 13 yaralı

Somali'de minibüse bombalı saldırı: 10 ölü, 13 yaralı

Kabil'de özel televizyon kanalı çalışanlarına bombalı saldırı: 2 ölü

Türkiye Somali'deki terör saldırısını kınadı