Fransa'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte hastanelerde 456 kişi öldü
Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte hastanelerde 456 kişi hayatını kaybetti.
Paris
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Fransa'da Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs bulaşan kişilerin sayısı son 24 saatte 23 bin 794 artışla 1 milyon 922 bin 504'e çıktı. Ülkede Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte hastanelerde 456 ve son 3 günde 476 kişi yaşlı bakımevlerinde yaşamını yitirdi. Toplam can kaybı 43 bin 892'ye ulaştı.
Hastanelerde 4 bin 903'ü yoğun bakımda olmak üzere 32 bin 707 kişinin tedavisi sürerken iyileşenlerin sayısı 2 bin 201 artışla 137 bin 155'e çıktı.
Ülkede Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 17,7 oldu.
Başbakan Jean Castex, düzenlediği basın toplantısında, ülkede uygulanan Kovid-19 tedbirleri nedeniyle salgının seyrinde kısmi azalma olduğunu belirtmişti. Günlük Kovid-19 vaka sayısının son bir haftada yüzde 16 düştüğünü ifade eden Castex, son haftada günlük ölü sayısının 400 ile 500 arasında seyrettiğini kaydetmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.