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Türkiye, Koronavirüs

Samsun'da 65 yaş ve üzerindekilere sokağa çıkma kısıtlaması getirildi

Samsun'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, 65 yaş ve üzerindekilerin 10.00-16.00 saatleri arasında sokağa çıkabileceği bildirildi.

İlyas Gün   | 13.11.2020
Samsun'da 65 yaş ve üzerindekilere sokağa çıkma kısıtlaması getirildi

Samsun

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Zülkif Dağlı başkanlığında toplandı. 

Toplantıda, koronavirüs tedbirleri karşı alınacak önlemler ile 65 yaş ve üzerindekilere sokağa çıkma kısıtlaması görüşüldü.

Açıklamada, Samsun'da vaka sayılarının yükselmesi, bu durumun salgınla mücadeleyi zaafa uğratmaması ve hastalığın yayılma hızını düşürmek, vatandaşları salgının istenmeyen etkilerinden korumak amacıyla il genelinde uygulanmak üzere bir takım ek tedbirler alınma zorunluluğu doğduğu kaydedildi.

Vatandaşların yoğun olarak bulunduğu ve bulunabileceği özellikle trafiğe kapalı alanlar başta olmak üzere sokaklar, caddeler, meydanlar ile toplu taşıma durakları ve semt pazarlarında sigara içilmesinin yasaklandığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydidildi:

"İl merkezi dışında kalan ilçelerimizde sigara içme yasağının uygulanacağı cadde ve sokakların İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları tarafından belirlenmesine ayrıca kurul, 65 yaş ve üzeri vatandaşların gün içerisinde saat 10:00­-16:00 arasında maske, fiziksel mesafe ve hijyen kurallarına uymaları koşuluyla sokağa çıkabilmelerine, bu saatler dışında sokağa çıkmalarının kısıtlanmasına karar verilmiştir."


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