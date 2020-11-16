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Dünya, Koronavirüs

Fransa'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 508 kişi öldü

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte, 508 kişi hayatını kaybetti.

Yusuf Özcan   | 16.11.2020
Fransa'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 508 kişi öldü Fotoğraf: Julien Mattia/AA

Paris

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 9 bin 406 artışla 1 milyon 991 bin 233'e çıktı. Fransa'da uzun aradan sonra ilk kez günlük Kovid-19 vakası 10 binin altına indi. Ülkede Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte hastanelerde 508 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 45 bin 54'e ulaştı. 

Hastanelerde 4 bin 919'u yoğun bakımda olmak üzere 33 bin 497 kişinin tedavisi sürerken, iyileşenlerin sayısı 1070 artışla 140 bin 880'e yükseldi.

Ülkede Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 16,4 oldu.

"Salgını yeniden kontrol altına almaya başladık"

Öte yandan Sağlık Bakanı Olivier Veran, yaptığı açıklamada, ülke genelinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasıyla virüsün daha yavaş yayıldığını belirtti.

Son 10 gündür günlük Kovid-19 vakası ve testlerin pozitif çıkma oranının düştüğünü ifade eden Veran, "Her şey ikinci dalgada pik noktasına ulaşıldığına işaret ediyor. Salgını yeniden kontrol altına almaya başladık. Bu güzel haber." dedi.


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