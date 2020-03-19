Euro
6.98
Dolar
6.54
BIST 100
85,195.39
Altın
1,468.68
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

Fransa'da koronavirüsle mücadele eden doktorlardan 'maske yetersizliği' tepkisi

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele eden sağlık personeli maskelerin yetersiz olmasına tepki gösterdi.

Yusuf Özcan   | 19.03.2020
Fransa'da koronavirüsle mücadele eden doktorlardan 'maske yetersizliği' tepkisi

Paris


KORONAVİRÜS HABERLERİ

BFMTV kanalının haberinde salgınla mücadele eden ve virüs tespit edilen kişilere tedavi uygulayan doktor ve hemşirelere verilen maskelerin yetersiz olduğu belirtildi. Doktor ve hemşirelerin bu durumdan şikayetçi olduğu kaydedildi. 

Fransa Doktorlar Sendikası Başkanı Bernard Huynh, kanala yaptığı açıklamada, "Maskelerin bittiği çok hastane bulunuyor. Bir milyon maskenin dağıtılacağını söylemek bir çözüm değil. Her doktora günlük bir maske veriyoruz. Normalde 2 veya 3 saatte bir maskenin değişmesi gerekiyor. Açıklamalar ile sahada yapılanların arasında farklılık var." diye konuştu.

Özel Hastaneler Federasyonu Başkanı Lamine Gharbi da doktor ve hemşireler için günlük 15 milyon maskeye ihtiyaç duyulduğunu belirterek, "2 aydır maske talep ediyoruz. Maske, dezenfektan jel ve tıbbi giysilere ihtiyacımız var ancak bunlar elimizde değil." dedi.

Bakandan serbest dolaşımı ihlal edenlere "aptal" benzetmesi

Öte yandan, İçişleri Bakanı Christophe Castaner, yaptığı açıklamada, serbest dolaşımı zorunlu haller dışında kısıtlayan uygulamayı ihlal edenleri "aptal" olarak nitelendirdi.

Dışarı çıkarken mazeretlerini bildiren belgeyi yanlarında bulundurmayan 4 binden fazla kişiye 135’er avro ceza verildi.

Maskelerin temininde lojistik sorun

Hükümet Sözcüsü Sibeth Ndiaye, dün yaptığı açıklamada, maskelerin temininde lojistik sorunlar yaşandığını kabul etmişti.

Savunma Bakanı Florence Parly da hastanelere 5 milyon maske dağıtılacağını belirtmişti.

Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Çin'in koronavirüs ile mücadele için Fransa'ya, bir milyon maske dahil tıbbi yardım malzemesi gönderdiğini bildirmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19 kaynaklı vaka sayısı 10 bini aştı
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Formula 1'de ertelenen yarış sayısı 7'ye yükseldi
Fitch Kovid-19 nedeniyle küresel büyüme tahminini düşürdü
İtalya koronavirüsten ölümlerde Çin'i geçti

Benzer haberler

ABD'de Kovid-19 kaynaklı vaka sayısı 10 bini aştı

ABD'de Kovid-19 kaynaklı vaka sayısı 10 bini aştı

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Fitch Kovid-19 nedeniyle küresel büyüme tahminini düşürdü

İtalya koronavirüsten ölümlerde Çin'i geçti

İtalya koronavirüsten ölümlerde Çin'i geçti
Basın İlan Kurumundan koronavirüs duyurusu

Basın İlan Kurumundan koronavirüs duyurusu
TRT kanallarındaki dizilerin set çalışmalarına 2 hafta ara verildi

TRT kanallarındaki dizilerin set çalışmalarına 2 hafta ara verildi