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Gökçeada'da açık alanda maske takmak zorunlu oldu

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde açık alanlarda maske takılması zorunlu hale getirildi.

Burak Akay   | 15.05.2020
Gökçeada'da açık alanda maske takmak zorunlu oldu

Çanakkale


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Gökçeada İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni düzenlemeye gidildi.

Buna göre, ilçede tüm açık alanlarda bugün itibarıyla maske takılmasının zorunlu olmasına karar verildi.

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