Fransa'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 394 kişi öldü
Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 394 kişi yaşamını yitirdi.
Paris
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Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 40 bin 558 artışla 1 milyon 543 bin 321'e ulaştı.
Ülkede Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte hastanelerde 394 kişi hayatını kaybetti. Toplam can kaybı 38 bin 674'e yükseldi.
Hastanelerde 4 bin 89'u yoğun bakımda olmak üzere 27 bin 534 kişinin tedavisi sürerken, iyileşenlerin sayısı 1948 artışla 122 bin 662'e çıktı.
Kovid-19 vakalarındaki hızlı artış nedeniyle Fransa genelinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.