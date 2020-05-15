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Dünya

New York'ta 'evde kal' talimatı 13 Haziran'a kadar uzatıldı

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen New York'ta ''evde kal'' talimatı 13 Haziran'a kadar uzatıldı.

Betül Yürük   | 15.05.2020
New York'ta 'evde kal' talimatı 13 Haziran'a kadar uzatıldı

New York


KORONAVİRÜS HABERLERİ

New York Valisi Andrew Cuomo, yaptığı açıklamada, New York kenti ve eyaletin bazı bölgelerinde ''evde kal talimatı"nı uzattı. 

Eyalette vaka sayıları azalan ve açılma kriterlerini karşılayan beş bölgede ise inşaat, üretim gibi sektörlere onay verildi.

ABD'de salgının merkezi olan New York'ta şimdiye kadar yaklaşık 353 binden fazla kişi koronavirüsten etkilenirken, 27 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

ABD genelinde ise vaka sayısı 1 milyon 460 bini geçerken, ölü sayısı 87 bin 25'e yükseldi.

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