New York'ta 'evde kal' talimatı 13 Haziran'a kadar uzatıldı
ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen New York'ta ''evde kal'' talimatı 13 Haziran'a kadar uzatıldı.
New York
KORONAVİRÜS HABERLERİ
- KORONAVİRÜS NEDİR: Bir bakışta koronavirüs salgını
- NE YAPMALIYIZ: Koronavirüsten nasıl korunuruz
- A'DAN Z'YE KOVİD-19 REHBERİ: Koronavirüsle ilgili aradığınız tüm cevaplar
- RAKAMLARLA: Ülke ülke koronavirüs istatistikleri
- SAĞLIK BAKANLIĞI VERİLERİ: Türkiye günlük ve genel koronavirüs tablosu
- ŞÜPHELERİNİZ Mİ VAR: Sağlık Bakanlığı online koronavirüs kontrol uygulaması
New York Valisi Andrew Cuomo, yaptığı açıklamada, New York kenti ve eyaletin bazı bölgelerinde ''evde kal talimatı"nı uzattı.
Eyalette vaka sayıları azalan ve açılma kriterlerini karşılayan beş bölgede ise inşaat, üretim gibi sektörlere onay verildi.
ABD'de salgının merkezi olan New York'ta şimdiye kadar yaklaşık 353 binden fazla kişi koronavirüsten etkilenirken, 27 binden fazla kişi hayatını kaybetti.
ABD genelinde ise vaka sayısı 1 milyon 460 bini geçerken, ölü sayısı 87 bin 25'e yükseldi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.