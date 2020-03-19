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Türkiye, Koronavirüs

İçişleri Bakanlığı: Provokatif koronavirüs paylaşımlarıyla ilgili 64 kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanlığı, 11 Mart'tan bu yana sosyal medyada provokatif koronavirüs paylaşımları yaptığı iddia edilen 242 şüpheliden 64'ünün gözaltına alındığını bildirdi.

Muhammed Boztepe   | 19.03.2020
İçişleri Bakanlığı: Provokatif koronavirüs paylaşımlarıyla ilgili 64 kişi gözaltına alındı

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

İçişleri Bakanlığı, 11 Mart'tan bu yana sosyal medyada asılsız ve provokatif koronavirüs paylaşımları yaptığı iddia edilen 242 şüpheliden 64'ünün gözaltına alındığını bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"11 Mart'tan bu yana sosyal medyada asılsız ve provokatif koronavirüs paylaşımları yaptığı iddia edilen 242 şüpheliden 64'ü gözaltına alındı. Diğer tespitlerle ilgili gözaltına alma işlemleri devam etmektedir."

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