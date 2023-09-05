Dolar
26.79
Euro
28.79
Altın
1,930.91
ETH/USDT
1,632.90
BTC/USDT
25,762.00
BIST 100
8,160.75
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İstanbul’un Ataşehir ilçesinde konut ve iş yerlerine sıçrayan yangına ekipler müdahale ediyor
logo
Dünya

Fransa'da Danıştay'a taşınan okullarda "abaya" yasağının ilk duruşması bugün görülecek

Şeyma Uzundere  | 05.09.2023 - Güncelleme : 05.09.2023
Fransa'da Danıştay'a taşınan okullarda "abaya" yasağının ilk duruşması bugün görülecek

Ankara

Fransa'da, okullarda abaya (uzun elbise) giyme yasağına ilişkin Danıştay'da ilk duruşma bugün yapılacak.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, laikliğe aykırı olduğu gerekçesiyle Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron hükümeti tarafından yeni eğitim-öğretim döneminde okullarda abaya ve benzeri kıyafetlerin giyilmesine yasak getirilmiş, yasak kararı Müslüman hakları için mücadele eden ADM Derneği tarafından temel özgürlüklere aykırı olduğu gerekçesiyle Danıştay'a taşınmıştı.

Dün uygulanmaya başlayan yasağın askıya alınmasına ilişkin ilk duruşma bugün Danıştay'da görülecek.

- Okulun ilk günü yasağın gölgesinde geçti

Fransa'da öğrenciler 4 Eylül'de başlayan yeni eğitim öğretim yılına abaya yasağının gölgesinde girdi.

Ülkenin güneydoğusundaki şehirlerden Avignon'daki Frederic Mistral Lisesi önüne, giriş kontrollerini sağlamak üzere güvenlik güçlerinin sevk edilmesi tepki topladı.

Okulun ilk gününde yasağın uygulanmasına ilişkin BFMTV'ye açıklamada bulunan Eğitim Bakanı Gabriel Attal, okula abaya ile gelen 298 öğrenci tespit edildiğini söyledi.

Attal, uyarılmalarının ardından öğrencilerin yarısından fazlasının abayalarını çıkardığını, 67'sinin ise yasağa uymadığı için evlerine gönderildiğini açıkladı.

Yasağı "İslam karşıtı" bulan lise öğretmenleri greve gidiyor

Fransa'da yasağa tepkiler sürerken, Paris'teki Maurice Utrillo Lisesi öğretmenleri yayınladıkları bildiri ile yarından itibaren greve gideceklerini açıkladı.

Öğretmenler, abaya ve benzeri kıyafetler giyen öğrencileri "damgalamayı" reddettikleri için okula girişte kıyafet kontrolü yapmayacaklarını bildirdi.

Macron hükümetinin "İslam karşıtı politikasına" geçit vermeyeceklerini belirten öğretmenler, tüm öğrenci ve velilere yarın lisenin önünde toplanarak yasağa karşı çıkma çağrısı yaptı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu
Sivas'ta sürücüsünün iterek park etmeye çalışırken "şahlanan" motosiklet güçlükle durduruldu
İBB'nin "Ortadan Başlamak" sergisiyle ilgili soruşturma başlatıldı
Sakarya'da dalga ve rip akıntısı nedeniyle denize girmek yasaklandı
Adıyaman'da kalıcı deprem konutlarının yapımı sürüyor

Benzer haberler

Fransa'da Danıştay'a taşınan okullarda "abaya" yasağının ilk duruşması bugün görülecek

Fransa'da Danıştay'a taşınan okullarda "abaya" yasağının ilk duruşması bugün görülecek

Azerbaycan'dan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a tepki

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet