Dolar
18.60
Euro
18.21
Altın
1,631.90
ETH/USDT
1,287.50
BTC/USDT
19,133.00
BIST 100
3,900.85
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Fransa'da abonelerin gaz tüketimini denetleyen platform uygulamaya konuldu

Platforma kayıtlı tüketicilerin gaz kullanımı arttığında sinyal yeşilden, turuncu veya kırmızıya çıkacak, bu aşamada sistem tüketiciyi uyarmak için otomatik olarak e-posta veya kısa mesajla uyarı gönderecek.

Alaattin Doğru   | 20.10.2022
Fransa'da abonelerin gaz tüketimini denetleyen platform uygulamaya konuldu

Ankara

Fransa'da aşırı soğuklarda tüketicileri gaz tasarrufuna teşvik için aboneleri fazla gaz tüketimi konusunda denetleyen ve kısa mesajla uyaran sistem devreye sokuldu.

BFMTV'nin haberine göre, enerji sıkıntısı yaşanan ülkede aboneleri fazla elektrik tüketim uyarısı yapan "Ecowatt" platformundan sonra gaz için de benzer bir mekanizma kuruldu.

Ülkedeki gaz dağıtım şirketi GRTgaz, özellikle aşrı soğuk günlerde ısınmak için doğal gaza yüklenen aboneler için barometre vazifesi gören "Ecogaz" cihazını piyasaya sürdü.

Platforma kayıtlı tüketicilerin gaz kullanımı arttığında sinyal yeşilden, turuncu veya kırmızıya çıkacak, bu aşamada sistem tüketiciyi uyarmak için otomatik olarak e-posta veya kısa mesajla uyarı gönderecek.

Böylelikle tüketicinin kullanımını gözden geçirmesi ve azaltması hedefleniyor.

Ecogaz uyarı sistemine göre yeşil "normal", sarı "normalin üstü", turuncu "çok yüksek" alarm seviyesini gösterirken kırmızı kesinti riski barındıran "en yüksek" seviyeyi temsil ediyor.

Kırmızı alarm seviyesi, hanelerden ziyade fazla enerji tüketen büyük endüstriyel firmaların doğal gaz kullanımını dengede tutma görevi görüyor.

Öte yandan Ecogaz sıcaklık durumuna göre gelecek günlere ilişkin önerilen tüketim miktarını da abonelere sunacak.

Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle Moskova'dan gelen enerji arzındaki kesinti ve enerji fiyatlarında dramatik artışın yanı sıra 30'dan fazla nükleer reaktörün bakımda olması ve bazılarında grevlerin devam etmesi Fransa'da ciddi enerji krizine yol açtı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AA Çevre Forumu'nda medyanın doğal afetlere yaklaşımı tartışıldı
Emine Erdoğan AA Çevre Forumu'nun kapanışında konuştu: Çevre sorunlarının çözümünde medyanın ayrı bir rolü ve önemi var
Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık: Afetler sırasında doğru davranışların yaygınlaştırılmasında medyanın rolü çok önemli
Bakan Murat Kurum: Uzun Dönemli İklim Stratejisi çalışmalarını 2022 sonuna kadar tamamlamayı hedefliyoruz
Gazi Turgut Aslan operasyonunda gözaltı sayısı 654'e yükseldi

Benzer haberler

Fransa'da abonelerin gaz tüketimini denetleyen platform uygulamaya konuldu

Fransa'da abonelerin gaz tüketimini denetleyen platform uygulamaya konuldu

Fransa Cumhurbaşkanı Macron: (Almanya'nın) kendisini izole etmesi ne Almanya ne de Avrupa için iyi değil

AB liderlerinin enerji krizi zirvesi başladı

Fransa'da kuraklık riski altındaki 94 bölgeden 42'sinin durumu kritik aşamada

Fransa'da kuraklık riski altındaki 94 bölgeden 42'sinin durumu kritik aşamada
DEAŞ’a yardımını itiraf eden Lafarge’ın Fransa’daki davanın sivil tarafı AA’ya konuştu

DEAŞ’a yardımını itiraf eden Lafarge’ın Fransa’daki davanın sivil tarafı AA’ya konuştu
Fransa'da 18 nükleer santralden 12'sindeki grevler nedeniyle elektrik kesintisi gündemde

Fransa'da 18 nükleer santralden 12'sindeki grevler nedeniyle elektrik kesintisi gündemde
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet