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AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Kilis'te Gençlik Buluşması programında konuşuyor.
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Dünya

Fransa, vatandaşlarından Ukrayna’yı terk etmesini istedi

Fransa, vatandaşlarından Ukrayna’yı terk etmesini talep etti.

Yusuf Özcan   | 19.02.2022
Fransa, vatandaşlarından Ukrayna’yı terk etmesini istedi

Paris

Fransa Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna’ya yönelik "seyahat" uyarısını güncelledi.

Rus askerlerinin Ukrayna sınırına yığılmasıyla oluşan gerginlik nedeniyle Ukrayna’nın kuzey ve doğu sınır bölgelerine gidilmemesi ve burada bulunanların derhal ayrılması tavsiye edildi.

Fransız vatandaşlarından Ukrayna’yı terk etmeleri, bu ülkeye yapılması planlanan ve zorunlu olmayan seyahatlerin ertelenmesi istendi.

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