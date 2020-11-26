Euro
9.38
Dolar
7.87
BIST 100
1,342.49
Altın
1,811.30
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Azerbaycan Fransa'ya nota verdi

Azerbaycan, Fransa Senatosunun Dağlık Karabağ ihtilafı hakkında dün kabul ettiği karar dolayısıyla Fransa'ya nota verdi.

Ruslan Rehimov   | 26.11.2020
Azerbaycan Fransa'ya nota verdi

Bakü

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Fransa'nın Bakü Büyükelçisi Zacharie Gross, Bakanlığa çağrıldı ve kendisine Azerbaycan'ın protesto notası verildi.

Bakanlık yetkilileri, Birleşmiş Milletler (BM) Şartı, Helsinki Nihai Senedi, BM Güvenlik Konseyinin 1993 tarihli ilgili kararlarına ve uluslararası hukuk norm ve ilkelerine aykırı olan Fransa Senatosunun kararına karşı verilen notayla ilgili Büyükelçi Gross'u bilgilendirdi.

Büyükelçi Gross da Azerbaycan'ın notasını ülkesinde ilgili makamlara ileteceğini kaydetti.

Fransız Senatosu, dün Dağlık Karabağ'ın sözde Ermeni yönetimini tanıyan kararı onaylamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Koca'dan 'aşı geliştirme çalışmaları yarışında biz de varız' paylaşımı
Dünyada Kovid-19 vaka sayısı 61 milyonu geçti
Afrika'daki yoksul ülkeler Kovid-19 aşısına ulaşamamaktan endişeli
Türkiye'de Kovid-19'da günlük en yüksek vefat sayısı kayıtlara geçti
ABD Yüksek Mahkemesi, New York'taki ibadethanelere getirilen Kovid-19 kısıtlamasını iptal etti

Benzer haberler

Azerbaycan Fransa'ya nota verdi

Azerbaycan Fransa'ya nota verdi

Fransa'da AA Foto Muhabiri Yalçın'ın yaralanmasına neden olan polis şiddetine ilişkin soruşturmada takipsizlik kararı

Azerbaycan'da 'en yüksek günlük Kovid-19 vaka sayısı' kayıtlara geçti

Sarkozy 'yolsuzluk' ve 'suç örgütü kurmak' suçlamalarıyla yeniden hakim karşısında

Sarkozy 'yolsuzluk' ve 'suç örgütü kurmak' suçlamalarıyla yeniden hakim karşısında
Azerbaycan Milli Meclisinden Fransa Senatosunun Dağlık Karabağ kararına tepki

Azerbaycan Milli Meclisinden Fransa Senatosunun Dağlık Karabağ kararına tepki
Ermenistan’da siyasi kaos derinleşiyor

Ermenistan’da siyasi kaos derinleşiyor