Euro
9.38
Dolar
7.87
BIST 100
1,342.49
Altın
1,811.30
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Ukrayna, 5 Bayraktar İHA satın alacak

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Ruslan Homçak, gelecek sene 5 Bayraktar İHA satın alacaklarını belirtti.

Talha Yavuz   | 26.11.2020
Ukrayna, 5 Bayraktar İHA satın alacak

Kiev

Armiya inform sitesinin haberine göre, Homçak, ordunun ihtiyaçları kapsamında 2021'de 5 yeni Bayraktar İHA satın alınmasına karar verildiğini ifade etti.

Ukrayna, Türkiye'den 2019'da 6 Bayraktar TB2 İHA ve 3 yer kontrol istasyonu satın almıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İspanya'da Kovid-19'dan son 24 saatte 337 kişi öldü
Fransa'da son 24 saatte 340 kişi Kovid-19'dan yaşamını yitirdi
Sağlık Bakanı Koca'dan 'zorunlu karantina' paylaşımı
Almanya'da 'Kovid-19 Cami Giriş Kayıt Sistemi' uygulaması başlatıldı
Bakan Koca'dan 'aşı geliştirme çalışmaları yarışında biz de varız' paylaşımı

Benzer haberler

Ukrayna, 5 Bayraktar İHA satın alacak

Ukrayna, 5 Bayraktar İHA satın alacak

Ukrayna'da 14 bin 580 ile en yüksek günlük Kovid-19 vakası sayısı kaydedildi

Ukrayna, AB'nin Belarus'a yönelik yaptırım kararına katıldı

Ukrayna, Rusya yanlısı ayrılıkçılarla sene sonundan önce esir değişimi yapmak istiyor

Ukrayna, Rusya yanlısı ayrılıkçılarla sene sonundan önce esir değişimi yapmak istiyor
Ukrayna'da en yüksek günlük Kovid-19 vaka ve ölüm sayısı kaydedildi

Ukrayna'da en yüksek günlük Kovid-19 vaka ve ölüm sayısı kaydedildi
Ukrayna'da son 24 saatte Kovid-19'dan 256 kişi hayatını kaybetti

Ukrayna'da son 24 saatte Kovid-19'dan 256 kişi hayatını kaybetti